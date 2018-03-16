"Анжи" подписал хавбека сборной Узбекистана

Полузащитник сборной Узбекистана и "Бунёдкора" Достонбек Хамдамов перешел в "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с махачкалинским клубом контракт сроком на полтора года.

21-летний Хамдамов выступал за "Бунёдкор" с 2014 года, провел за клуб 82 матча и забил 33 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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