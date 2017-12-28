"Анжи" подписал румынского хавбека Антона

Полузащитник бухарестского "Динамо" Паул Антон стал игроком "Анжи", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сумма трансфера составила 400 тысяч евро. Футболист заключил с махачкалинцами контракт до лета 2020 года.

26-летний футболист Антон выступал за "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 43 матча и забил 8 голов. Сдавался в аренду "Хетафе".

Не пропустите: Переход косоварского бека в "Ахмат" может сорваться. | http://soccernews.ru