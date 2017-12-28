"Анжи" подписал румынского хавбека Антона

Теги анжидинамо бухарест

"Анжи" подписал румынского хавбека Антона

Полузащитник бухарестского "Динамо" Паул Антон стал игроком "Анжи", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сумма трансфера составила 400 тысяч евро. Футболист заключил с махачкалинцами контракт до лета 2020 года.

26-летний футболист Антон выступал за "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 43 матча и забил 8 голов. Сдавался в аренду "Хетафе". 

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