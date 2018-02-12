"Анжи" подписал украинского нападающего

Теги анжишахтер донецккортрийкфилипп будковский

"Анжи" подписал украинского нападающего

"Анжи" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Шахтёра" Филиппа Будковского.

Махачкалинский клуб арендовал 25-летнего украинца до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Отметим, что первую половину текущего сезона Будковский провёл в "Кортрийке" - в составе бельгийской команды сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

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