"Анжи" подписал защитника сборной Венесуэлы

"Анжи" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника эквадорского "Дельфина" Джона Чансельора.

26-летний игрок сборной Венесуэлы заключил с махачкалинским клубом контракт до лета 2020 года.

Стоит отметить, что Чансельор перешёл в "Анжи" бесплатно на правах свободного агента.

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