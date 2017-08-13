"Анжи" подтвердил отставку Григоряна

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"Анжи" подтвердил отставку Григоряна

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение специалист принял в связи с неудачным стартом команды в чемпионате России.

"Для меня - это был крайне важный этап. Махачкала для меня земляческий регион.. Поэтому для меня крайне важно было не то, что я попал в Премьер-лигу, а именно то, что попал в Махачкалу. Здесь была повышенная ответственность. Кроме того, я не люблю большие шумные и помпезные города, мне здесь было очень комфортно. В Махачкале есть все условия для работы, у команды просто шикарная база. Конечно же мы рассчитывали и надеялись на другой результат, верили в лучшее, но жизнь распорядилась иначе. Когда накапливаются игры, в которых команда ни в чем не уступает соперникам по содержанию игры и при этом проигрывает, то, конечно же, в такой ситуации тренер должен подать в отставку", - сказал Григорян.

После шести туров "Анжи" имеет в своем активе всего три очка и занимает 14 место в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что новым наставником махачкалинского клуба может стать Валерий Карпин.

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Пьянь

Прощай быдло-гопник Григорян.

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