"Анжи" получит выплаты за трансфер Кокорина в "Фиорентину"
"Анжи" рассчитывает получить солидарные выплаты после перехода форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
"Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в "Фиорентину". Сумма, конечно, совсем незначительная, ведь он провел у нас всего месяц. Но за этот месяц мы должны получить около 150-180 тысяч рублей", – приводит слова пресс-атташе "Анжи" Сергея Расулова "Чемпионат".
Напомним, что сегодня "Фиорентина" официально объявила о подписании соглашения с россиянином.
Кокорин переходил в "Анжи" из "Динамо" в 2013 году, но за махачкалинский клуб не провел ни одного.
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