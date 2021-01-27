"Анжи" получит выплаты за трансфер Кокорина в "Фиорентину"

"Анжи" рассчитывает получить солидарные выплаты после перехода форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в "Фиорентину". Сумма, конечно, совсем незначительная, ведь он провел у нас всего месяц. Но за этот месяц мы должны получить около 150-180 тысяч рублей", – приводит слова пресс-атташе "Анжи" Сергея Расулова "Чемпионат".