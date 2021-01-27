"Анжи" получит выплаты за трансфер Кокорина в "Фиорентину"

Теги александр кокоринанжифиорентина

"Анжи" получит выплаты за трансфер Кокорина в "Фиорентину""Анжи" рассчитывает получить солидарные выплаты после перехода форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в "Фиорентину". Сумма, конечно, совсем незначительная, ведь он провел у нас всего месяц. Но за этот месяц мы должны получить около 150-180 тысяч рублей", – приводит слова пресс-атташе "Анжи" Сергея Расулова "Чемпионат".

Напомним, что сегодня "Фиорентина" официально объявила о подписании соглашения с россиянином.

Кокорин переходил в "Анжи" из "Динамо" в 2013 году, но за махачкалинский клуб не провел ни одного.

Читать также: Кокорин попрощался с фанатами "Спартака" (видео) | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Эдегор перешел в "Арсенал"

Эдегор перешел в "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов