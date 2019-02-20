"Анжи" получил еще один денежный перевод

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"Анжи" получил еще один денежный перевод

РПЛ перевела очередную сумму денег махачкалинскому клубу "Анжи", передает глава организации Сергей Прядкин

У "Анжи" долг по зарплатам игрокам в 200 миллионов рублей. Ранее организация заявила, что РПЛ создаст фонд поддержки клубов с  нестабильным финансовым положением.

"По поводу "Анжи": они однозначно доиграют сезон, мы сделали им еще один транш. Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит.

Может, они доиграют сезон своими воспитанниками, как в свое время "Томь", - сказал Прядкин.

В текущем сезоне "Анжи" занимает предпоследнее место турнирной таблицы РПЛ.

А еще: "Анжи" обыграл "Ангушт" в контрольном матче| http://soccernews.ru

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