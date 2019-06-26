"Анжи" получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне

Теги анжирфскубок пфл – второй дивизион

"Анжи" получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что "Анжи" получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в сезоне-2019/20.

Летин сообщил, что клуб получил возможность играть в ПФЛ с определенными условиями. Клубу необходимо будет донести определенные документы.

"Мы лицензию выдали, но пока она действует с ограничениями - как минимум, наложен запрет на регистрацию новых футболистов. В какой зоне ПФЛ будет выступать клуб, определит лига", - сказал Летин. 

Напомним, в прошедшем сезоне махачкалинцы не смогли набрать достаточное количество баллов в чемпионате России, из-за чего вылетели из РПЛ. Из-за финансовых проблем клуб не смог пройти лицензирование для участия в ФНЛ.

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