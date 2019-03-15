"Анжи" потерпел поражение от "Крыльев Советов"

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"Анжи" потерпел поражение от "Крыльев Советов"

В рамках 20-го тура РПЛ "Крылья Советов" добыли выездную победу над "Анжи".

Благодаря победе самарский клуб смог подняться на 10-е место в турнирной таблице. "Анжи" по-прежнему занимает 14-ю позицию.

"Анжи" - "Крылья Советов" 0:2

Голы: Канунников, 28 - 0:1, Шейдаев (пен), 88 - 0:2

"Анжи": Дюпин, Белов (Маркелов, 63), Удалый, Калошин, Гапон, Закиров, Гиголаев, Гайдаров, Кацаев, Понсе (Лескано, 75), Долгов (Иванченко, 46).

"Крылья Советов": Рыжиков, Полуяхтов, Самарджич, Зотов, Шишкин (Рабиу, 78), Ананидзе, Самедов (Зиньковский, 82), Канунников, Тимофеев, Бурлак, Корниленко (Шейдаев, 63).

Предупреждения: Закиров (33), Шишкин (40), Полуяхтов (43), Корниленко (55), Бурлак (66), Самарджич (76), Иванченко (79), Рабиу (85), Гапон (87).   
 
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