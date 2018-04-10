"Анжи" поздравил Роберто Карлоса с юбилеем

"Анжи" в своём твиттере поздравил с 45-летним юбилеем легендарного бразильского защитника Роберто Карлоса, который защищал цвета махачкалинской команды с 2011 по 2012 год.

"Сегодня 45 лет исполняется большому другу "Анжи", легенде мирового футбола Роберто Карлосу! С днём рождения, Роберто! Parabens, Amigo!" - говорится в тексте поздравления.

Сегодня 45 лет исполняется большому другу ФК #Анжи легенде мирового футбола Роберто Карлосу!



С днём рождения, Роберто! Parabens, Amigo! pic.twitter.com/dWO0Bj1waj — ФК «Анжи» (@fc_anji) 10 апреля 2018 г.

Роберто Карлос в течение своей карьеры выступал за "Унион Сан-Жуан", "Атлетико Минейро", "Палмейрас", "Интер", "Реал", "Фенербахче", "Коринтианс", "Анжи" и "Дели Дайнамос". За сборную Бразилии сыграл 125 матчей и забил 11 голов. Также он тренировал "Анжи", "Сивасспор", "Акхисар Беледие", "Аль-Араби" и "Дели Дайнамос".

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