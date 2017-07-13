"Анжи" продлил аренду хавбека "Спартака"

"Анжи" на своём официальном сайте объявил о продлении аренды полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева.

20-летний футболист проведёт в махачкалинском клубе ещё один год.

Напомним, что Гулиев выступал за "Анжи" на правах аренды во второй половине прошлого сезона, сыграл 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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