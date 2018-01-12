"Анжи" продлил контракты с Брызгаловым и Хубуловым

Защитник Сергей Брызгалов и полузащитник Арсен Хубулов подписали новые контракты с "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Условия личных соглашений не разглашаются.

25-летний Брызгалов выступает за "Анжи" с 2016, провел за клуб 26 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Сатурн", "Спартак" и "Терек". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

27-летний Хубулов выступает за "Анжи" с 2017 года и забил 6 голов в 27 поединках. Ранее играл за "Автодор", "Аланию" и "Кубань". Сыграл 4 матча за молодежную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

Не пропустите: Мещеряков: "Интер" хочет Фернандеша? А я хочу в "Локомотив" Роналду бесплатно". | http://soccernews.ru