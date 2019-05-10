"Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Премьер-Лиги

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"Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Премьер-Лиги

"Анжи" в домашнем матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу".

"Анжи" – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: Бакаев, 34 - с пенальти.

"Анжи": Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Белов, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 86), Закиров, Гайдаров (Иванченко, 65), Понсе (Агаларов, 74), Долгов.

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Костадинов, Бакаев, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).

"Арсенал" с 45 баллами поднялся на 5 место в турнирной таблице РПЛ, "Анжи" с 20 очками вылетел из Премьер-Лиги.

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