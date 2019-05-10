"Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Премьер-Лиги
"Анжи" в домашнем матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу".
"Анжи" – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:1)
Гол: Бакаев, 34 - с пенальти.
"Анжи": Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Белов, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 86), Закиров, Гайдаров (Иванченко, 65), Понсе (Агаларов, 74), Долгов.
"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Костадинов, Бакаев, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).
"Арсенал" с 45 баллами поднялся на 5 место в турнирной таблице РПЛ, "Анжи" с 20 очками вылетел из Премьер-Лиги.
Не пропустите: Бакаев стал лидером среди бомбардиров тульского "Арсенала" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Адиев: "Пока всё идёт к прекращению существования "Анжи"
-
"Манчестер Сити" и "Атлетико" могут совершить обмен игроками
-
Райола прибыл в Барселону
-
Вальдес может стать ассистентом Хави в "Аль-Садде"
-
Агент Ракитича: "Он хочет помочь "Барселоне" выиграть еще один трофей"
-
Тренер "Анжи" о матче с "Арсеналом": "Не хочется говорить насчет судьи, но бывают двойные стандарты"
-
Головин вошел в заявку "Монако" на матч с "Нимом"
-
Тухель: "Неймар может быть лидером, но капитанов я не собираюсь менять"
-
Ван Дейк: "Нам сейчас важно сосредоточиться на победе в матче с "Вулверхэмптоном"
-
"Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Премьер-Лиги
-
Бакаев стал лидером среди бомбардиров тульского "Арсенала"
-
Гвардиола: "Не ожидал, что в таблице сможем опередить "Ливерпуль"
-
Футбол XXI века: ПСЖ (2000-2003)
-
Обамеянг стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
1
Погба: "На данный момент очень сложно забить 20 голов даже топовым игрокам"
-
УЕФА определил лучший гол недели в Лиге чемпионов
-
ПСЖ подаст апелляцию на дисквалификацию Неймара на три матча
-
"Фулхэм" определился с новым главным тренером
-
Карпин - о ничейном матче с "Динамо": "Конечно, не ожидали, что так сложится матч"
-
Зинченко поделился воспоминаниями о том, как уронил кубок чемпионов Англии в прошлом сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|27
|47
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19