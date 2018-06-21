"Анжи" прокомментировал арест бывшего руководителя клуба

"Анжи" на официальном сайте опубликовал заявление, в котором прокомментировал арест бывшего сотрудника клуба Эльдара Исаева.

Экс-функционера задержали по делу о мошенничестве.

"Исаев Эльдар Абдулкаримович действительно работал в футбольном клубе "Анжи" в период с января по октябрь 2017 года в должности исполнительного директора. Но он никогда не занимал должностей ни генерального директора, ни директора академии "Анжи". После увольнения из клуба 18 октября 2017 года деятельность Исаева Э.А. никакого отношения к футбольному клубу "Анжи" не имела", - сообщили в клубе. | http://soccernews.ru