"Анжи" прокомментировал арест бывшего руководителя клуба

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"Анжи" прокомментировал арест бывшего руководителя клуба"Анжи" на официальном сайте опубликовал заявление, в котором прокомментировал арест бывшего сотрудника клуба Эльдара Исаева.

Экс-функционера задержали по делу о мошенничестве.

"Исаев Эльдар Абдулкаримович действительно работал в футбольном клубе "Анжи" в период с января по октябрь 2017 года в должности исполнительного директора. Но он никогда не занимал должностей ни генерального директора, ни директора академии "Анжи". После увольнения из клуба 18 октября 2017 года деятельность Исаева Э.А. никакого отношения к футбольному клубу "Анжи" не имела", - сообщили в клубе. | http://soccernews.ru

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