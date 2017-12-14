"Анжи" расторг контракты с тремя игроками

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"Анжи" расторг контракты с тремя игрокамиМахачкалинский "Анжи" расторг контракты с тремя своими игроками, информирует официальный сайт клуба.

"По обоюдному согласию прекращены договоры с голкипером Алексеем Солосиным, защитником Аланом Багаевым и полузащитником Гаточом Паномом. Футбольный клуб "Анжи" благодарит футболистов за сотрудничество и желает им всяческих успехов.", - сказано в сообщении.

Напомним, "Ахмат" назначил нового главного тренера. | soccernews.ru

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