"Анжи" расторг контракты с тремя игроками

Махачкалинский "Анжи" расторг контракты с тремя своими игроками, информирует официальный сайт клуба.

"По обоюдному согласию прекращены договоры с голкипером Алексеем Солосиным, защитником Аланом Багаевым и полузащитником Гаточом Паномом. Футбольный клуб "Анжи" благодарит футболистов за сотрудничество и желает им всяческих успехов.", - сказано в сообщении.

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