"Анжи" разгромил "СКА-Хабаровск"

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"Анжи" разгромил "СКА-Хабаровск"

В матче 19-го тура чемпионата России "Анжи" крупно победил "СКА-Хабаровск". Мячи на счету Хуана Лескано, Владимира Полуяхтова, Ивана Маркелова и Игоря Армаша. После этого матча "Анжи" остался на 15-м месте в Премьер-лиге. СКА по-прежнему занимает последнюю, 16 позицию.

"Анжи" – "СКА-Хабаровск" - 4:0 (3:0)
Голы: Лескано, 1 - 1:0, Полуяхтов, 8 - 2:0, Маркелов, 43 - 3:0, Армаш, 85 - 4:0

"Анжи": Лория, Самарджич, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Бакаев, Данченко (Иванченко, 78), Хубулов, Тетрашвили, Маркелов, Лескано.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Пуцко (Эдиев, 22), Наваловский, Калинский, Савичев, Димидко, Федотов, Баляйкин (Довбня, 31), Никифоров, Маркович (Христов, 52).

Удаление: Криворучко (26).

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