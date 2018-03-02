"Анжи" - "Рубин" - 1:1 (обзор)

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"Анжи" - "Рубин" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Анжи" и "Рубином".

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2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Арсенал Тула 20 25
9 Урал 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 21 24
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Анжи 21 20
15 Тосно 20 20
16 СКА Хабаровск 20 12
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