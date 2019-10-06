"Анжи" сегодня может сыграть последний матч на "Анжи-Арене"

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"Анжи" сегодня может сыграть последний матч на "Анжи-Арене"

Руководитель пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов рассказал о проблемах в махачкалинском клубе.

Расулов заявил, что сегодняшний матч команды со "СКА Ростовом" станет последней встречей команды на "Анжи Арене".

"Офис клуба на стадионе опечатан. Тренироваться негде. Играть дальше пока негде.

Академия "Анжи" из-за отсутствия финансирования потеряла своих сильнейших детей, которые уехали в другие города", - написал руководитель пресс-службы.

Матч "Анжи" - "СКА Ростов" начнется в 13:00 (мск).

После 11-туров ПФЛ "Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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