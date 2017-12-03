"Анжи" - "СКА-Хабаровск" - 4:0 (обзор)

Теги анжиска хабаровск

"Анжи" - "СКА-Хабаровск" - 4:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Анжи" и "СКА-Хабаровск".

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Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 19 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 19 19
16 СКА Хабаровск 19 12
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