"Анжи" – "Слуцк" - 1:3 (обзор)

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"Анжи" – "Слуцк" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между махачкалинским "Анжи" и белорусским "Слуцком".

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Анжи" проиграл "Слуцку", "Уфа" сильнее "Ред Эрроуз". | http://soccernews.ru

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