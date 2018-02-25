"Анжи" – "Слуцк" - 1:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между махачкалинским "Анжи" и белорусским "Слуцком".
Не пропустите: Товарищеские матчи: "Анжи" проиграл "Слуцку", "Уфа" сильнее "Ред Эрроуз". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
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|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
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|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
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|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
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|20
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|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12