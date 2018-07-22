"Анжи" сможет сыграть в первом туре РФПЛ

Теги анжиурал

"Анжи" сможет сыграть в первом туре РФПЛ

"Анжи" сыграет в гостевом матче первого тура чемпионата России против "Урала", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, махачкалинский клуб нашел средства на перелет в Екатеринбург.

Впрочем, у клуба по-прежнему серьезные финансовые проблемы.

Не пропустите: Гаджиев: "Ситуация в "Анжи" крайне тяжелая". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов