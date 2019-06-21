"Анжи" сократил долги в 3,6 раза
Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал о текущей финансовой ситуации в клубе.
"На начало марта общие долги клуба составляли 360 миллионов рублей. На сегодняшний день они составляют порядка 100 миллионов. Что касается задолженностей по зарплатам, то они составляют почти 68 миллионов рублей", - сказал Кадиев.
Данные показатели позволили "Анжи" получить лицензию для выступления в ПФЛ.
Напомним, что минувший сезон махачкалинцы завершили на 15-м месте в РПЛ и вылетели в ФНЛ, однако из-за финансовых проблем их ожидает ещё одно понижение в классе.
Не пропустите: В России появится детская академия ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль"
-
На Кубке Америке много классных футболистов и неизвестных фамилий! Эти 10 игроков имеют потенциал, чтобы ярко выступить в Европе
-
Головин определился со своим будущим в "Монако"
-
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
-
Уругвай и Япония не выявили сильнейшего в матче Кубка Америки-2019
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер испанского вратаря
-
Хуммельс прокомментировал своё возвращение в дортмундскую "Боруссию"
-
"Челси" объявил о возвращении в клуб Петера Чеха
-
"Анжи" сократил долги в 3,6 раза
-
Мбаппе сделал выбор между "Золотым мячом" и победой в Лиге Чемпионов
-
1
"Спартак" пытался перебить предложение "Краснодара" по де Вильене
-
Кавани провёл 112-й матч за сборную Уругвая. Это третий результат в истории
-
Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль"
-
Сарри нашёл замену для Канселу
-
На Кубке Америке много классных футболистов и неизвестных фамилий! Эти 10 игроков имеют потенциал, чтобы ярко выступить в Европе
-
Головин определился со своим будущим в "Монако"
-
Защитник "Арсенала" Бельерин стал моделью дома "Луи Виттон"
-
Зинченко прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити"
-
1
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
-
Барелла сделал выбор между "Ромой" и "Интером"
-
Агент Влашича: "К Николе был интерес у клубов из топ-5 европейских чемпионатов"
-
В России появится детская академия ПСЖ
-
Уругвай и Япония не выявили сильнейшего в матче Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 20 июня
-
Еще один итальянский клуб интересуется Буффоном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20