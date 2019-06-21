"Анжи" сократил долги в 3,6 раза

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"Анжи" сократил долги в 3,6 раза

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал о текущей финансовой ситуации в клубе.

"На начало марта общие долги клуба составляли 360 миллионов рублей. На сегодняшний день они составляют порядка 100 миллионов. Что касается задолженностей по зарплатам, то они составляют почти 68 миллионов рублей", - сказал Кадиев.

Данные показатели позволили "Анжи" получить лицензию для выступления в ПФЛ.

Напомним, что минувший сезон махачкалинцы завершили на 15-м месте в РПЛ и вылетели в ФНЛ, однако из-за финансовых проблем их ожидает ещё одно понижение в классе.

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