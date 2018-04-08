"Анжи" - "Спартак" - 1:4 (обзор)

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"Анжи" - "Спартак" - 1:4 (обзор)Смотрите видеообзор матча 25-го тура российской Премьер-Лиги, в котором московский "Спартак" в гостях разгромил махачкалинский "Анжи".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 24 52
2 Спартак Москва 25 50
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 25 30
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 25 27
14 Анжи 25 24
15 Тосно 25 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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