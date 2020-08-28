"Анжи" сыграл вничью с "Краснодаром-3" в матче Олимп-ПФЛ

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"Анжи" сыграл вничью с "Краснодаром-3" в матче Олимп-ПФЛ

"Анжи" сыграл вничью в матче 4-го тура Олимп-ПФЛ (зона "Юг") с "Краснодаром-3".

В составе хозяев отличился Магомеднаби Ягьяев. У гостей забил Роман Симонов.

"Анжи" - "Краснодар-3" - 1:1 (0:0)

Голы: Симонов, 50 - 0:1, Ягьяев, 84 - 1:1.

В 5-м туре ПФЛ "Анжи" сыграет с командой "Кубань-Холдинг", встреча состоится 6 сентября.

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