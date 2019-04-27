"Анжи" сыграл вничью с "Ростовом"

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"Анжи" сыграл вничью с "Ростовом"

В рамках 26-го тура РПЛ "Ростов" потерял очки в матче с "Анжи". Теперь "Ростов" занимает 7-е место, а "Анжи" так и остался на 15-м.

"Анжи" - "Ростов" 1:1

Голы: Еременко, 35 - 0:1, Закиров, 77 - 1:1

"Анжи": Дюпин, Гапон, Белов, Калошин, Гиголаев (Эльмурзаев, 73), Ондуа, Закиров, Кулик, Долгов, Понсе (Лескано, 79), Ахъядов.

"Ростов": Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Хаджикадунич, Чернов, Еременко, Зуев (Зайнутдинов, 88), Глебов, Норманн, Попов (Ионов, 71), Сигурдарсон (Шомуродов, 69).

Предупреждения: Зуев (55), Эльмурзаев (84).

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