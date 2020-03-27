"Анжи" уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Вся команда "Анжи" уходит на карантин до 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

"ФК "Анжи" призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя и своих близких!", - сообщает пресс-служба.

Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 537 881 человек, 24 149 скончались, 124 612 - выздоровели. В России общее количество зараженных достигло 1036.

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