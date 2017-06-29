"Анжи" усилился грузинским полузащитником

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"Анжи" усилился грузинским полузащитникомПолузащитник Джаба Липартия подписал двухлетний контракт с "Анжи".

Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, игрок пополнил команду на правах свободного агента.

Липартия известен по выступлениям за луганскую "Зарю". В его активе 169 матчей и 15 голов за украинский клуб. 

Читайте: "Анжи" арендовал хавбека "Шахтёра" | http://soccernews.ru

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