"Анжи" уволило главного тренера Брамина

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"Анжи" уволило главного тренера Брамина

"Анжи" уволило главного тренера Валерия Бармина из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Тренер махачналинцев Ренат Избулатов написал заявление по собственному желанию и тоже покинет клуб.

К ближайшим матчам команду будет готовить Артур Садиров. Он будет исполняющим обязанности главного тренера до конца года.

"Анжи" после 15 туров ПФЛ занимает 15 место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

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