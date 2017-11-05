"Анжи" в гостях обыграл "Амкар"

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"Анжи" в гостях обыграл "Амкар"В матче 16-го тура Премьер-Лиги махачкалинский "Анжи" на выезде оказался сильнее пермского "Амкара".

"Амкар" - "Анжи" - 1:2

Голы: Маркелов, 5 - 0:1, Костюков, 12 - 1:1, Маркелов, 28 - 1:2.

"Амкар": Нигматуллин, Конде (Милькович, 57), Белоруков, Сиваков, Мельников, Огуде, Эзатолахи, Костюков (Браун, 76), Идову, Бодул, Гол (Гащенков, 46).

"Анжи": Лория, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Армаш, Бакаев, Гулиев, Данченко (Эльмурзаев, 86), Кацаев (Хубулов, 84), Маркелов, Прудников (Дибиргаджиев, 90).

Удаление: Маркелов, 63.

Напомним, ранее "Арсенал" также на выезде обыграл "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

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9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
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