"Анжи" ведёт переговоры с "Газпромом" о финансировании клуба

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"Анжи" ведёт переговоры с "Газпромом" о финансировании клуба

Президент "Анжи" Осман Кадиев подтвердил наличие переговоров между махачкалинским клубом и госкорпорацией "Газпром" о финансировании.

Напомним, что долги "жёлто-зелёных" составляют 250 миллионов рублей. Из-за этого команда рискует не пройти лицензирование и прекратить существование.

"Все знают, что у "Анжи" плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с "Газпромом", наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и "Анжи". Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги - 50 на 50, но мы будем бороться", - сказал Кадиев.

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