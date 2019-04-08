"Анжи" ведёт переговоры с "Газпромом" о финансировании клуба
Президент "Анжи" Осман Кадиев подтвердил наличие переговоров между махачкалинским клубом и госкорпорацией "Газпром" о финансировании.
Напомним, что долги "жёлто-зелёных" составляют 250 миллионов рублей. Из-за этого команда рискует не пройти лицензирование и прекратить существование.
"Все знают, что у "Анжи" плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с "Газпромом", наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и "Анжи". Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги - 50 на 50, но мы будем бороться", - сказал Кадиев.
Не пропустите: В РФС прокомментировали ситуацию с "Анжи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Слуцкому грозит наказание за острые высказывания в адрес арбитра
-
Игуаин хочет остаться в "Челси"
-
Этот парень рос на игре Балотелли и забил 5 голов в 5 матчах за "Юве"! Рассказываем невероятную историю Мойзе Кена
-
Адвокат Мамаева подал апелляцию на решение продлить арест футболиста
-
"Анжи" находится на грани исчезновения
Лента новостей
-
"Атлетико" может избавиться от Диего Косты
-
Жена Мамаева объяснила, почему "Краснодар" до сих пор не расторг контракт с футболистом
-
"Барселона" в 2015 году контактировала с "Ювентусом" относительно трансфера Погба
-
"Манчестер Юнайтед" приготовил оригинальную третью форму на следующий сезон
-
"Реал" готов расстаться с двумя игроками ради покупки Азара
-
Боярский: "Зенит" - уже чемпион, никто их в этом году не обыграет"
-
Моуринью сделал прогнозы на два матча Лиги Чемпионов
-
"Анжи" ведёт переговоры с "Газпромом" о финансировании клуба
-
Слуцкому грозит наказание за острые высказывания в адрес арбитра
-
Игуаин хочет остаться в "Челси"
-
Торган Азар выбрал новый клуб
-
Этот парень рос на игре Балотелли и забил 5 голов в 5 матчах за "Юве"! Рассказываем невероятную историю Мойзе Кена
-
"Барселона" назвала заявку на матч с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов
-
Адвокат Мамаева подал апелляцию на решение продлить арест футболиста
-
В РФС прокомментировали ситуацию с "Анжи"
-
Облак определился со своим будущим
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал размер летнего трансферного бюджета
-
Стало известно, когда Рабьо возобновит тренировки с ПСЖ
-
Британский таблоид выдумал интервью Коутиньо
-
Реакция Мбаппе на чудовищный промах Шупо-Мотинга в матче ПСЖ - "Страсбур"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12