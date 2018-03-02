"Анжи" вырвал ничью у "Рубина"

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"Анжи" вырвал ничью у "Рубина"

В рамках 21-го тура чемпионата России "Анжи" сыграл вничью с "Рубином".

"Анжи" – "Рубин" 1:1

Голы: Попов, 36 - 0:1, Лескано, 90 - 1:1

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Тетрашвили (Калмыков, 78), Антон, Данченко (Лескано, 89), Хубулов, Поку (Бакаев, 43), Будковский, Маркелов.

"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Камболов, Гранат, Навас, Нобоа, Энаке, Могилевец, Подберезкин, Попов (Жемалетдинов, 89), Азмун (Карадениз, 73).

Предупреждения: Камболов (18), Тетрашвили (33), Могилевец (37), Кузьмин (55), Будковский (64), Нобоа (77), Самарджич (80). | http://soccernews.ru

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