"Анжи" забил гол "Тосно", мяч в ходе атаки покинул поле

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"Анжи" забил гол "Тосно", мяч в ходе атаки покинул поле

В матче 9-го тура чемпионата России "Тосно" играет с "Анжи".

В середине второго тайма полузащитник махачалинцев Олег Данченко забил гол при счете 1:1.

Стоит отметить, что за несколько мгновений до гола мяч покинул пределы поля, но арбитры этого не заметили.

Главным судьей этого матча является Алексей Еськов.

Не пропустите: "Тосно" пропустил глупый гол в матче с "Анжи". | http://soccernews.ru

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