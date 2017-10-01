"Анжи" – "Зенит" - 2:2 (обзор)

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"Анжи" – "Зенит" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Зенитом".

Не пропустите: "Зенит" на 85-й минуте уходит от поражения в матче с "Анжи". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
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