Анзор Кавазашвили раскритиковал Станислава Черчесова за решение не брать Гильерме на Евро-2020

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Анзор Кавазашвили раскритиковал Станислава Черчесова за решение не брать Гильерме на Евро-2020Фото: инстаграм Гильерме/Автор неизвестен

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Станислава Черчесова за его решение сделать первым номером нашей национальной команды Антона Шунина.

— Справедлива ли критика в адрес Шунина после крупного поражения от Бельгии?

— Извините меня, но виноват не Шунин.

— Вот как? А кто же?

— Черчесов. Передайте ему от меня вопрос: где Гильерме? Я уже много раз говорил, что в прошедшем сезоне голкипер «Локомотива» был лучшим в нашем чемпионате. Как же так? Почему его не включили даже в расширенный список?

— Шунин не уверен в себе?

— Конечно! И он все время запаздывает. С опозданием реагирует на мяч. Все время! Это было не только в матче с Бельгией, но и раньше. Почему так происходит? Динамовец ужасно выбирает позицию! Пусть включит записи и поучится у великого Яшина!

— Но ведь и у Гильерме были провальные матчи в прошлом сезоне.

— Секундочку. Гильерме девять матчей подряд отыграл великолепно. Это ли не аргумент? Да, и у него случались «пенки», но в целом он стабилен, не опускался ниже уровня. Черчесов же сам вратарь, должен чувствовать, кто на данный момент сильнее. И почему-то из матча в матч верит в Шунина... Неужели нельзя было за это время заметить, что Антон все время реагирует на удар с опозданием?! Это же видно невооруженным взглядом. Он совсем не играет на выходах. И это с таким-то ростом, с такой фактурой!

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