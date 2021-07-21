Анзор Кавазашвили высказался о возможной натурализации Жиго

Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможной натурализации французского защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго.

"Жиго – очень квалифицированный защитник. Он может стать одним из спасителей нашей сборной. Хотя у нас есть прекрасный молодой защитник Дивеев, его игра вселяет уверенность. Джикия, Дивеев, Жиго – непроходимая оборонительная стена.

Но эти разговоры вскрывают тот факт, что у нас в стране не умеют работать с молодежью. Через 10 лет в матче "Зенит" – "Спартак" будут выходить на поле 22 черненьких мальчика.

Уже нет смысла говорить, что натурализация убивает российский футбол, его убили давно. Футбол должен быть бизнесом, а у нас это спекуляция в самом худшем смысле этого слова. Мы боимся признаться, что не работаем на перспективу, а решаем задачи здесь и сейчас.

Проблемы маскируются приглашением иностранцев во все отрасли футбола. Платим им огромные деньги и все равно сидим в жопе. Стыдно просто. Куда девать наших детей? Давайте перестанем тогда вообще рожать русских детей, будем усыновлять из Африки.

Русский народ всегда был самым умным и талантливым. Такое ощущение, что руководители нашего футбола хотят доказать, что они очень богатые люди и могут купить успех для сборной России, но так не бывает", – сказал Кавазашвили.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Жиго может получить российский паспорт. Директор "Спартака" говорил, что клуб может ему в этом помочь.

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