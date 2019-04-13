Апелляция "Атлетико" на дисквалификацию Косты отклонена. Футболист пропустит 8 матчей

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Апелляция "Атлетико" на дисквалификацию Косты отклонена. Футболист пропустит 8 матчей

Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации отказался смягчать наказание нападающего "Атлетико" Диего Косты.

Напомним, что 30-летний футболист получил дисквалификацию сроком на 8 матчей за оскорбления в адрес матери арбитра Хесуса Хиля Мансано.

"Матрасники" попытались обжаловать данный вердикт, но их апелляция была отклонена.

У "Атлетико" осталась всего одна инстанция, куда можно обратиться с требованием сократить дисквалификацию Косты - это Спортивный административный суд Испании.

Не пропустите: Симеоне: "Это слишком строгое наказание. Мы будем защищать Косту". | http://soccernews.ru

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