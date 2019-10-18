Апелляция "Барселоны" о дисквалификации Дембеле была отклонена
Апелляция "Барселоны" о дисквалификации игрока команды Усмана Дембеле была отклонена. Об этом сообщает As.
Таким образом, хавбек не сможет принять участия в матчах Примеры с "Эйбаром" (19 октября) и "Вальядолидом" (29 октября).
Напомним, футболист получил красную карточку в матче 8-го тура Ла Лиге с "Севильей" (4:0) из-за споров с судьей.
22-летний Дембеле в этом сезоне участвовал в 3 матчах, забив 1 гол.
Завтра, 19 октября, состоится матч 9-го тура Примеры "Эйбар" - "Барселона". Начало игры - в 14:00 (мск).
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|8
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|Реал Сосьедад
|8
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|Атлетик Бильбао
|8
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|8
|Валенсия
|8
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|Вильярреал
|8
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|11
|11
|Осасуна
|8
|11
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|10
|13
|Реал Вальядолид
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|8
|9
|15
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|8
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|Бетис
|8
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|8
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|8
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