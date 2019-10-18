Апелляция "Барселоны" о дисквалификации Дембеле была отклонена

Теги барселонаусман дембеле

Апелляция "Барселоны" о дисквалификации Дембеле была отклонена

Апелляция "Барселоны" о дисквалификации игрока команды Усмана Дембеле была отклонена. Об этом сообщает As.

Таким образом, хавбек не сможет принять участия в матчах Примеры с "Эйбаром" (19 октября) и "Вальядолидом" (29 октября).

Напомним, футболист получил красную карточку в матче 8-го тура Ла Лиге с "Севильей" (4:0) из-за споров с судьей.

22-летний Дембеле в этом сезоне участвовал в 3 матчах, забив 1 гол.

Завтра, 19 октября, состоится матч 9-го тура Примеры "Эйбар" - "Барселона". Начало игры - в 14:00 (мск).

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