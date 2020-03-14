Апелляция "Манчестер Сити" на исключение из еврокубков может провалиться из-за коронавируса

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Апелляция "Манчестер Сити" на исключение из еврокубков может провалиться из-за коронавируса

У "Манчестер Сити" остается все меньше шансов оспорить решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков сроком на два сезона, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, английский клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но работники суда не могут даже назначить время ее рассмотрения из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. 

Таким образом, "Манчестер Сити" не может подать заявку на участие в Лиге Чемпионов, так как не получил положительного вердикта Лозанны.

Напомним, что английский клуб был наказан за нарушения правил финансового фэйр-плей.

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