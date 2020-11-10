Апелляция "Наполи" на техническое поражение в матче с "Ювентусом" была отклонена

Теги наполиювентус

Апелляция "Наполи" на техническое поражение в матче с "Ювентусом" была отклонена

Итальянская федерация футбола отклонила апелляцию "Наполи" на техническое поражение в матче 3-го тура Серии А с "Ювентусом", утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 4 октября неаполитанцы не смогли прибыть на матч с туринским клубом, так как власти города не дали им допуск на вылет в Турин из-за ограничений по правилам медицинского протокола. За несколько дней до игры два футболиста "Наполи" заразились коронавирусом.

Помимо технического поражения, с "Наполи" также сняли один балл.

А еще: "Наполи" и "Атлетико" поспорят за Льоренте| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии

Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов