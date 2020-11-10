Апелляция "Наполи" на техническое поражение в матче с "Ювентусом" была отклонена

Итальянская федерация футбола отклонила апелляцию "Наполи" на техническое поражение в матче 3-го тура Серии А с "Ювентусом", утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 4 октября неаполитанцы не смогли прибыть на матч с туринским клубом, так как власти города не дали им допуск на вылет в Турин из-за ограничений по правилам медицинского протокола. За несколько дней до игры два футболиста "Наполи" заразились коронавирусом.

Помимо технического поражения, с "Наполи" также сняли один балл.

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