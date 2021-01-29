Апелляция по делу Широкова перенесена: названа причина

Суду пришлось перенести заседание, на котором планировалось рассмотреть апелляцию по делу известного российского футболиста Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова.

Напомним, что в августе прошлого года во время любительского матча экс-полузащитник избил рефери после показанной красной карточки.

В итоге Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей, который получит Данченков в виде компенсации.

Пострадавший с наказанием не согласился и подал апелляцию, однако на само заседание почему-то не явился. Его перенесли на понедельник, 8 февраля.

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