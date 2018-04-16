Апелляция по Смолову будет рассмотрена во вторник

Апелляция по желтой карточке форварда "Краснодара" Федора Смолова, полученной им в субботнем матче РФПЛ против тульского "Арсенала", будет рассмотрена во вторник.

Об этом, как информирует СЭ, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. В частности, он рассказал: "Мы получили документы от футбольного клуба "Краснодар". Любое заявление, которое поступает от официальных лиц или клубов, согласно регламенту, подлежит рассмотрению. Таким образом, обращение "Краснодара" будет рассмотрено в общем порядке во вторник на очередном заседании КДК, на котором будет присутствовать представитель футбольного клуба "Краснодар", он будет представлять интересы клуба и игрока".

Напомним, ранее сообщалось, что КДК РФС не собирается рассматривать апелляцию "Краснодара". | soccernews.ru