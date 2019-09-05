Апелляция "Реала" на удаление Бэйла отклонена

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Апелляция "Реала" на удаление Бэйла отклонена

Мадридский "Реал" пытался оспорить дисквалификацию вингера Гарета Бэйла за удаление в матче третьего тура Примеры против "Вильярреала".

Как сообщает AS, королевский клуб подал апелляцию на красную карточку валлийца, однако дисциплинарный комитет отклонил её.

Кроме того, "Реал" будет вынужден заплатить штраф в размере 350 евро, сам Бэйл также наказан взысканием - 600 евро.

Напомним, что в следующем туре "бланкос" сыграют дома с "Леванте".

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