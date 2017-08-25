Апелляция "Реала" на удаление Рамоса отклонена

Апелляция мадридского "Реала" на удаление защитника Серхио Рамоса в матче первого тура Примеры с "Депортиво" отклонена, сообщает Marca.

Федерация футбола Испании рассмотрела обращение королевского клуба, однако аргументы "сливочных" оказались неубедительными.

Таким образом, Рамос пропустит матч против "Валенсии", который состоится в воскресенье в 23:15 по московскому времени.

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