Апелляция "Спартака" на удаление Понсе в матче с ЦСКА отклонена. Аргентинец не сыграет с "Зенитом"

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Апелляция "Спартака" на удаление Понсе в матче с ЦСКА отклонена. Аргентинец не сыграет с "Зенитом"

Форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе пропустит полуфинальный матч Кубка России против "Зенита" из-за дисквалификации.

Аргентинец получил красную карточку в дерби с ЦСКА (3:2), однако "красно-белые" пытались её оспорить.

Впрочем, усилия клуба не принесли результата - КДК РФС отказался рассматривать эпизод с удалением Понсе, поскольку не имеет права отменять жёлтые карточки. Напомним, что нападающего выгнали с поля как раз за два предупреждения.

Стоит отметить, что второй "горчичник" игрок "Спартака" получил за удар в живот Вадиму Карпову в единоборстве.

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