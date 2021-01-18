Апелляция Украины в CAS на поражение от Швейцарии будет рассмотрена 16 февраля

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Апелляция Украины в CAS на поражение от Швейцарии будет рассмотрена 16 февраляПоявилась информация о дате рассмотрения апелляции сборной Украины. Напомним, УЕФА присудил команде Шевченко поражение в матче против Швейцарии. Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, заседание состоится 16 февраля.

Встреча между сборными Швейцарии и Украины в Лиге Наций должна была пройти 17 ноября 2020 года. Однако, украинскую делегацию в полном составе отправили на карантин. Причиной стало решение швейцарского врача не допускать команду Украины из-за подозрения на коронавирус.

В следствии присужденного поражения Украина оказалась на последнем место в группе и вылетела из лиги A. Апелляция может предотвратить такое развитие событий. 

Читать по теме: Украинская ассоциация футбола оспорит техническое поражение от сборной Швейцарии | http://soccernews.ru
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