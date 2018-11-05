Апгрейд "Сантьяго Бернабеу": "Реал" установит тв-экраны прямо на унитазы

Руководство "Реала" установит в туалетах стадиона "Сантьяго Бернабеу" тв-экраны. Об этом сообщает AS.

Это будет сделано для того, чтобы болельщики не пропускали важные моменты игры.

Решение клуба выглядит заботливо, однако точно породит немало шуток среди болельщиков других команд.

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