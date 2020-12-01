"Тоттенхэм" потерял очки, невероятный камбэк "МЮ": результаты матчей 10-го тура АПЛ

Теги ливерпультоттенхэмманчестер юнайтедманчестер ситичелси

"Тоттенхэм" потерял очки, невероятный камбэк "МЮ": результаты матчей 10-го тура АПЛ

Подошли к концу все матчи 10-го тура чемпионата Англии. Стоит обратить внимание на разгромную победу "Манчестер Сити" в матче с "Бернли" и невероятный камбэк "Манчестер Юнайтед".

Результаты всех матчей:

"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" - 0:2

"Брайтон" - "Ливерпуль" - 1:1

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 5:0

"Эвертон" - "Лидс" - 0:1

​​​​​​​"Вест Бромвич" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:0

​​​​​​​"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3

​​​​​​​"Челси" - "Тоттенхэм" - 0:0

​​​​​​​"Арсенал" - "Вулверхэмптон" - 1:2

​​​​​​​"Лестер" - "Фулхэм" - 1:2

​​​​​​​"Вест Хэм" - "Астон Вилла" - 2:1

Турнирная таблица: "Тоттенхэм" - 21, "Ливерпуль" - 21, "Челси" - 19, "Лестер" - 18, "Вест Хэм" - 17.

А еще: Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента ​​​​​​​ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" продолжает лидировать, "Ювентус" теряет очки: результаты матчей 9-го тура Серии А

"Милан" продолжает лидировать, "Ювентус" теряет очки: результаты матчей 9-го тура Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов