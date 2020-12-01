"Тоттенхэм" потерял очки, невероятный камбэк "МЮ": результаты матчей 10-го тура АПЛ

Подошли к концу все матчи 10-го тура чемпионата Англии. Стоит обратить внимание на разгромную победу "Манчестер Сити" в матче с "Бернли" и невероятный камбэк "Манчестер Юнайтед".

Результаты всех матчей:

"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" - 0:2

"Брайтон" - "Ливерпуль" - 1:1

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 5:0

"Эвертон" - "Лидс" - 0:1

​​​​​​​"Вест Бромвич" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:0

​​​​​​​"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3

​​​​​​​"Челси" - "Тоттенхэм" - 0:0

​​​​​​​"Арсенал" - "Вулверхэмптон" - 1:2

​​​​​​​"Лестер" - "Фулхэм" - 1:2

​​​​​​​"Вест Хэм" - "Астон Вилла" - 2:1

Турнирная таблица: "Тоттенхэм" - 21, "Ливерпуль" - 21, "Челси" - 19, "Лестер" - 18, "Вест Хэм" - 17.

А еще: Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента ​​​​​​​ | http://soccernews.ru