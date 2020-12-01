"Тоттенхэм" потерял очки, невероятный камбэк "МЮ": результаты матчей 10-го тура АПЛ
Подошли к концу все матчи 10-го тура чемпионата Англии. Стоит обратить внимание на разгромную победу "Манчестер Сити" в матче с "Бернли" и невероятный камбэк "Манчестер Юнайтед".
Результаты всех матчей:
"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" - 0:2
"Брайтон" - "Ливерпуль" - 1:1
"Манчестер Сити" - "Бернли" - 5:0
"Эвертон" - "Лидс" - 0:1
"Вест Бромвич" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:0
"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3
"Челси" - "Тоттенхэм" - 0:0
"Арсенал" - "Вулверхэмптон" - 1:2
"Лестер" - "Фулхэм" - 1:2
"Вест Хэм" - "Астон Вилла" - 2:1
Турнирная таблица: "Тоттенхэм" - 21, "Ливерпуль" - 21, "Челси" - 19, "Лестер" - 18, "Вест Хэм" - 17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18