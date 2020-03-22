АПЛ 3 апреля обсудит варианты возобновления сезона

АПЛ 3 апреля проведет встречу, чтобы обсудить варианты продолжения сезона, передает Sky Sports.

К этой дате лига получил детальную информацию от правительства и футбольных рабочих групп по ситуации с распространением коронавируса.

Ранее в СМИ писали, что сезон, вероятно, возобновится 1 июня и закончится 8 августа. Матчи прерваны как минимум до 30 апреля.

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