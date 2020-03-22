АПЛ 3 апреля обсудит варианты возобновления сезона

Теги апл

АПЛ 3 апреля обсудит варианты возобновления сезона

АПЛ 3 апреля проведет встречу, чтобы обсудить варианты продолжения сезона, передает Sky Sports.

К этой дате лига получил детальную информацию от правительства и футбольных рабочих групп по ситуации с распространением коронавируса.

Ранее в СМИ писали, что сезон, вероятно, возобновится 1 июня и закончится 8 августа. Матчи прерваны как минимум до 30 апреля.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за Обамеянга| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров

Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов