"Челси" уничтожил "Саутгемптон", "Арсенал" проиграл "Брайтону", а "Уотфорд" - "Лидсу"

Теги аплчелсисаутгемптонлидс юнайтедарсенал лондонуотфордбрайтон & хоув альбион

"Челси" уничтожил "Саутгемптон", "Арсенал" проиграл "Брайтону", а "Уотфорд" - "Лидсу"

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Состоялись 3 матча 32-го тура АПЛ.

"Саутгемптон" - "Челси" - 0:6

Голы: Алонсо, 8 - 0:1, Маунт, 16 - 0:2, Вернер, 21 - 0:3, Хаверц, 31 - 0:4, Вернер, 49 - 0:5, Маунт, 54 - 0:6.

"Арсенал" - "Брайтон" - 1:2

Голы: Троссард, 29 - 0:1, Мвепу, 67 - 0:2, Эдегор, 89 - 1:2.

"Уотфорд" - "Лидс" - 0:3

Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Родриго, 73 - 0:2, Харрисон, 86 - 0:3.

Также не пропустите: Салах поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Мальорка" сенсационно обыграла "Атлетико" в Ла Лиге

"Мальорка" сенсационно обыграла "Атлетико" в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов