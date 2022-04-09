"Челси" уничтожил "Саутгемптон", "Арсенал" проиграл "Брайтону", а "Уотфорд" - "Лидсу"
Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен
Состоялись 3 матча 32-го тура АПЛ.
"Саутгемптон" - "Челси" - 0:6
Голы: Алонсо, 8 - 0:1, Маунт, 16 - 0:2, Вернер, 21 - 0:3, Хаверц, 31 - 0:4, Вернер, 49 - 0:5, Маунт, 54 - 0:6.
"Арсенал" - "Брайтон" - 1:2
Голы: Троссард, 29 - 0:1, Мвепу, 67 - 0:2, Эдегор, 89 - 1:2.
"Уотфорд" - "Лидс" - 0:3
Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Родриго, 73 - 0:2, Харрисон, 86 - 0:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18