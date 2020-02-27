АПЛ анонсировала создание Зала славы

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АПЛ анонсировала создание Зала славы

В английской Премьер-лиге появится собственный Зал славы, сообщает официальный сайт турнира.

Известно, что попасть в Зал смогут только завершившие карьеру футболисты, оставившие серьёзный след в истории АПЛ.

Имена двух первых членов Зала славы назовут через три недели, а именно 19 марта.

Напомним, что АПЛ создали в 1992 году.

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